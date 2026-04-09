المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " رعد - 2"

كتب : محمد سامي

03:40 م 09/04/2026
    فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد - 2

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد - 2"، بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، الذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة بدولة باكستان.

وقال المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المشتركة للموضوعات والأهداف المخططة فى أعمال القوات الخاصة ومجال مكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات التكتيكية وتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس وصقل المهارات بين العناصر المشاركة بالتدريب.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

