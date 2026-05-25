إعلان

مأساة في "جنينة المغاربة".. شاب ينهي حياة شقيقه بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:57 م 25/05/2026

جريمة قتل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قُتل شاب على يد شقيقه بإحدى مناطق مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، إثر نشوب مشاجرة بينهما تطورت إلى الاشتباك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع جريمة قتل في مركز ملوي، في منطقة جنينة المغاربة.

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه

انتقل فريق من المباحث، وتم انتقال سيارة إسعاف، وتبين نشوب مشاجرة بين شابين شقيقين داخل منزلهما بسبب خلافات أسرية متكررة، وتطورت إلى التشابك بالأيدي مما أسفر عن مقتله أحدهما.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل المنيا النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟
أخبار

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟
تجاهلها قد يدمر محرك السيارة.. علامات تبدأ بسيطة وتنتهي بخسائر باهظة
نصائح

تجاهلها قد يدمر محرك السيارة.. علامات تبدأ بسيطة وتنتهي بخسائر باهظة
16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
أخبار العقارات

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
زووم

رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟