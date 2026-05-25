قُتل شاب على يد شقيقه بإحدى مناطق مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، اليوم الاثنين، إثر نشوب مشاجرة بينهما تطورت إلى الاشتباك.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع جريمة قتل في مركز ملوي، في منطقة جنينة المغاربة.

تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه

انتقل فريق من المباحث، وتم انتقال سيارة إسعاف، وتبين نشوب مشاجرة بين شابين شقيقين داخل منزلهما بسبب خلافات أسرية متكررة، وتطورت إلى التشابك بالأيدي مما أسفر عن مقتله أحدهما.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.