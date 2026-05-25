

كشف موقع "The War Zone" أن البحرية الأمريكية نشرت مدمرات مزودة بأنظمة أسلحة ليزر ضمن عملياتها المرتبطة بإيران، في خطوة تعكس توسع استخدام التقنيات الحديثة في المواجهات البحرية.

مدمرات في منطقة العمليات

وبحسب التقرير، فإن المدمرات المستخدمة تنتمي إلى فئة Arleigh Burke، وتعمل ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، مع انتشار اثنتين منها في مناطق بحرية استراتيجية.

وتشمل هذه القطع المدمرة USS Spruance (DDG-111)، التي تعمل ضمن مجموعة السفن الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، إضافة إلى المدمرة USS John Finn (DDG-113)، التي تعمل بشكل مستقل في المحيط الهندي.

نظام ODIN لتعطيل الطائرات المسيرة

وتحمل هذه المدمرات نظام ODIN، وهو ليزر منخفض الطاقة صُمم ليكون أداة تشويش بصري، عبر تعطيل أنظمة التوجيه الخاصة بالطائرات المسيرة، إضافة إلى استهداف الكاميرات وأجهزة الاستشعار على السفن أو المنصات المعادية.

حدود تقنية رغم التطور المستمر

ورغم ما يوفره النظام من قدرات متقدمة، يشير التقرير إلى أن فعاليته في إصابة الأهداف لا تزال محدودة، خاصة في المسافات البعيدة أو الظروف الجوية الصعبة، فضلاً عن حساسية مكوناته وتأثره بالبيئة التشغيلية.

ومع ذلك، يؤكد الموقع أن تقنيات الليزر العسكرية تشهد تطوراً متسارعاً، ما قد يعزز من دقتها وموثوقيتها وقدرتها القتالية في المستقبل.