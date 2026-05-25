إعلان

أمريكا تلجأ لمدمرات ليزر لتعطيل ترسانة إيران العسكرية

كتب : وكالات

12:58 م 25/05/2026

البحرية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف موقع "The War Zone" أن البحرية الأمريكية نشرت مدمرات مزودة بأنظمة أسلحة ليزر ضمن عملياتها المرتبطة بإيران، في خطوة تعكس توسع استخدام التقنيات الحديثة في المواجهات البحرية.

مدمرات في منطقة العمليات

وبحسب التقرير، فإن المدمرات المستخدمة تنتمي إلى فئة Arleigh Burke، وتعمل ضمن نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، مع انتشار اثنتين منها في مناطق بحرية استراتيجية.

وتشمل هذه القطع المدمرة USS Spruance (DDG-111)، التي تعمل ضمن مجموعة السفن الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، إضافة إلى المدمرة USS John Finn (DDG-113)، التي تعمل بشكل مستقل في المحيط الهندي.

نظام ODIN لتعطيل الطائرات المسيرة

وتحمل هذه المدمرات نظام ODIN، وهو ليزر منخفض الطاقة صُمم ليكون أداة تشويش بصري، عبر تعطيل أنظمة التوجيه الخاصة بالطائرات المسيرة، إضافة إلى استهداف الكاميرات وأجهزة الاستشعار على السفن أو المنصات المعادية.

حدود تقنية رغم التطور المستمر

ورغم ما يوفره النظام من قدرات متقدمة، يشير التقرير إلى أن فعاليته في إصابة الأهداف لا تزال محدودة، خاصة في المسافات البعيدة أو الظروف الجوية الصعبة، فضلاً عن حساسية مكوناته وتأثره بالبيئة التشغيلية.

ومع ذلك، يؤكد الموقع أن تقنيات الليزر العسكرية تشهد تطوراً متسارعاً، ما قد يعزز من دقتها وموثوقيتها وقدرتها القتالية في المستقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسلحة الليزر مدمرات Arleigh Burke البحرية الأمريكية إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
أخبار العقارات

مي عبد الحميد تكشف أسباب رفض طلبات المتقدمين للإسكان الاجتماعي
تجاهلها قد يدمر محرك السيارة.. علامات تبدأ بسيطة وتنتهي بخسائر باهظة
نصائح

تجاهلها قد يدمر محرك السيارة.. علامات تبدأ بسيطة وتنتهي بخسائر باهظة
رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
زووم

رد فعل إياد نصار بعد تداول سؤال لمسلسل"صحاب الأرض" في امتحان جامعي
قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
أخبار

قصة أشجار عرفات.. هدية سودانية قديمة تظلل ملايين الحجاج اليوم في المشاعر
تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟
أخبار

تكبيرات عيد الأضحى.. متى تبدأ وفضل إحيائها؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة مفاجئة بأسعار الذهب فى مصر اليوم.. فما الأسباب؟
خطوة بخطوة.. كيفية التصالح على مخالفات البناء حتى توصيل المرافق
"نفسنا يكمل في أوروبا".. كيف عايش أهل نجريح يوم صلاح الأخير في ليفربول؟