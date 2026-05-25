أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التجربة المصرية في ملف الإسكان الاجتماعي خلال الـ12 عامًا الماضية أصبحت نموذجًا عالميًا يثير تساؤلات وإعجاب الدول الكبرى.

وأوضحت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن الصندوق يعمل حاليًا على إجمالي مليون و79 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب طرح هيئة المجتمعات العمرانية مليون وحدة إضافية.

3.5 مليون مستفيد من 713 ألف وحدة سكنية

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن عدد الوحدات التي تم تسليمها فعليًا حتى الآن وصل إلى 713 ألف وحدة، استفاد منها نحو 3 ملايين و500 ألف مواطن على الأقل، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ ملف الإسكان المصري.

وتابعت أن "المنظومة نجحت في إشراك البنوك بقوة في التمويل العقاري، وأوصلت السكن لشرائح كان من الصعب عليها تحمل تكاليفه زي العاملين في المهن الحرة وغير الموظفين وذوي الهمم"، مؤكدة أن هذه الفئات أصبحت شريكًا أساسيًا في طلبات الحجز.

وشددت مي عبد الحميد على أن الهدف الاستراتيجي من هذه المشروعات هو الاستثمار في الإنسان ومنع العودة لظاهرة العشوائيات، من خلال توفير سكن بديل لائق بنظام تمويل ميسر يلبي احتياجات الشباب والمقبلين على الزواج.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن مشاريع الصندوق تصنف من بين الأكبر عالميًا، مشيرة إلى أنه إذا استبعدنا الهند نظرًا لفرق الحجم السكاني الهائل، فإن مصر تتربع على عرش الدول المنفذة للإسكان الاجتماعي على مستوى العالم.