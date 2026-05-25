مصرع طفلة داخل أسانسير معطل بمنطقة الفلل في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

11:34 ص 25/05/2026

أسانسير معطل

لقيت طفلة صغيرة مصرعها داخل مصعد بأحد العقارات السكنية بمنطقة الفلل في مدينة بنها، اليوم الإثنين، إثر تعطل الأسانسير أثناء وجودها بداخله بمفردها.

تفاصيل مصرع طفلة في حادث أسانسير ببنها

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة طفلة داخل مصعد بعقار سكني في منطقة الفلل بمدينة بنها.

انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وفاة الطفلة “لميس محمود” بعد احتجازها داخل المصعد المتعطل بالطابق الرابع.

التحريات تكشف سبب وفاة الطفلة داخل المصعد

وأظهرت التحريات الأولية أن والد الطفلة يعمل حارسًا للعقار، وأن الصغيرة كانت بمفردها داخل الأسانسير وقت تعطله، فيما رجحت التحريات أن حالة الخوف الشديد وعدم تمكن الأهالي من إنقاذها سريعًا ساهما في وفاتها، خاصة لصغر سنها.

نقل الجثمان وبدء تحقيقات النيابة العامة

وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مستشفى بنها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث وسؤال أسرة الطفلة وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.



النيابة العامة بنها القليوبية

غموض موقف صلاح ومرموش وغياب حمدي فتحي والمهدي عن ودية مصر وروسيا
