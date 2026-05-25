قطع الكهرباء عن 3 مناطق في المنوفية 4 ساعات

كتب : أحمد الباهي

10:12 ص 25/05/2026

وزارة الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء الشهداء بمحافظة المنوفية فصل التيار الكهربائي اليوم الإثنين عن قرية كفر حجازي، وجزء من قريتي دنشواي وكفر دنشواي، لإجراء أعمال صيانة وإحلال وتجديد أعمدة الجهد المتوسط.

وأوضحت الشركة أن فصل التيار يبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة لمغذي كفر حجازي وتحسين كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المتأثرة.

وناشدت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية والمخابز والمستشفيات اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل التيار الكهربائي مرة أخرى بشكل طبيعي.

