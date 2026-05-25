قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهمين في قضية رشوة نادي الإعلاميين بأكتوبر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل قضية رشوة نادي الإعلاميين بأكتوبر

وكشفت التحريات أن المتهمين متورطون في الحصول على مبالغ مالية تُقدَّر بنحو مليون و200 ألف جنيه، مقابل تسهيل استخراج تراخيص خاصة بملاعب بادل وخماسي وحمامات سباحة داخل النادي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون لإقامة مشروع تجاري (مول) على أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها نحو 30 فدانًا، في إطار محاولات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

قضية رشوة نادي الإعلاميين بأكتوبر

وأشارت التحريات إلى أن نادي الإعلاميين كان يتبع في السابق وزارة الإعلام في عهد وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، قبل أن تنتقل تبعيته لاحقًا إلى وزارة الشباب والرياضة في عهد الدكتور أشرف صبحي.

استمرار التحقيقات بقضية رشوة نادي الإعلاميين

وكانت الأجهزة المختصة قد ألقت القبض على مسؤولي النادي، بعد ورود اتهامات بتلقي رشوة وتسهيل مخالفات مالية وإدارية، مقابل حصولهم على منافع مادية.

وتواصل جهات التحقيق سماع أقوال المتهمين، ومناقشتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بتلقي رشوة واستغلال نفوذ داخل النادي.

