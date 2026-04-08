إعلان

محافظ القليوبية يشدد على حملات تصالح وإزالة المتغيرات المخالفة

كتب : أسامة علاء الدين

04:05 م 08/04/2026 تعديل في 04:47 م

الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المجالس التكنولوجية بديوان المحافظة والمدن والمراكز والأحياء هي ترمومتر لرضا المواطن، وأنه غير مقبول أن تتحول إلى روتين أو بيروقراطية أو أداة لتعطيل مصلحة المواطن أو تأخير معاملاته، خاصة في ملفي التقنين والتصالح.

حملات على المنازل المخالفة والمتغيرات المكانية

أعلن المحافظ أنه بداية من الأسبوع المقبل، ستنطلق حملات من مجالس المدن وقطاعي الكهرباء والمياه على المنازل المخالفة التي لم تتقدم بطلبات تصالح، والتي وصل عددها إلى نحو 60 ألف متغير مكاني تقريبًا. وفي حال عدم استجابة المخالف، سيتم قطع المرافق فورًا عن المنزل، يليها الإزالة.

تبسيط الإجراءات وإنهاء الطلبات بسرعة

وأشار المحافظ إلى أن منظومة المراكز التكنولوجية أساسها راحة المواطن، فلا يجوز تعقيد الإجراءات أو تأخير الخدمة أو إرسالها من مكتب لآخر. وشدد على ضرورة العمل على تبسيط الإجراءات وإنهائها في أسرع وقت، وتحقيق طلبات المواطنين، خاصة في ملفات التصالح والتقنين، مع مطالبة هيئة المساحة بسرعة إنهاء طلبات التقنين المعلقة خلال 10 أيام، لضمان تحصيل حق الدولة ومتابعة المتغيرات المكانية في كافة أنحاء المحافظة.

مهلة أسبوع لمواجهة التغييرات المكانية

منح المحافظ مهلة أسبوع لمواجهة التغييرات المكانية المتراكمة، وخاصة في مركز الخانكة، مع تغيير فريق عمل الإدارة الزراعية هناك، والتوسع في حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التصالح، على أن تبدأ الحملات من مركز قليوب.

غلق المحلات غير المرخصة

قرر المحافظ غلق كافة المحلات العامة الممتنعة عن التسجيل أو التي لم تتقدم بطلبات ترخيص وفق قانون ترخيص المحال العامة، وعدم فتحها مرة أخرى إلا بعد التسجيل في منظومة الرخص، مع تسهيل الإجراءات وحث المواطنين على استصدار الترخيص.

القليوبية التصالح المتغيرات المكانية قطع المرافق الإزالة الرخصة التجارية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

