فيديو صادم يوثق لحظة صدم شابين لطالب بـ"سكوتر" وإصابته بشرخ في الجمجمة

كتب : أحمد الباهي

05:09 م 08/04/2026

طالب ثانوي يصارع الموت - ارشيفية

أُصيب طالب بالصف الأول الثانوي، يبلغ من العمر 16 عامًا، بإصابات بالغة، إثر صدمه من شابين كانا يستقلان "سكوتر" بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، في حادث أثار حالة من الغضب بعد تداول فيديو يوثق الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابين يستقلان سكوتر، وأثناء سيرهما قام أحدهما بمد قدمه بشكل متعمد، ليصدم طالبًا كان يسير أمامهما، ما أدى إلى سقوطه بقوة على الأرض وإصابته بإصابات خطيرة.

حالة المصاب

كشف "محمد السيد متولي" والد الطالب ويدعى إبراهيم، أن نجله نُقل إلى مستشفى الباجور التخصصي عقب الحادث، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بشرخ في الجمجمة ونزيف داخلي، مؤكدًا أن حالته الصحية صعبة ولا يستطيع الحديث حتى الآن.

وأضاف الأب أن مجموعة من الشباب قاموا بنقل نجله على دراجة نارية إلى المنزل عقب الحادث، قبل أن تتوجه الأسرة به إلى المستشفى لتلقي العلاج.

"كانوا بيتعمدوا يضايقوه"

وأوضح الأب أنه في البداية اعتقد أن الواقعة مجرد حادث عارض، إلا أن مشاهدة فيديو كاميرات المراقبة كشفت له تعمد الشابين إصابة نجله، مشيرًا إلى أن والدته أخبرته لاحقًا بأن هؤلاء الشباب كانوا يضايقون نجله خلال الفترة الأخيرة، وأكد: "بعد ما شفت الفيديو تأكدت إنهم متعمدين.. وعايز حقي لابني".

تحرك أمني

تحركت الأجهزة الأمنية، وتحرر محضر بالواقعة، وألقت القبض على أحد المتهمين، فيما تكثف جهودها لضبط الشاب الثاني، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المنوفية الباجور طالب ثانوي سكوتر إصابة خطيرة

