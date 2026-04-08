إعلان

تفاصيل انهيار عقارين بمنطقة الحواتم في الفيوم.. وتوجيه عاجل للمحافظ- صور

كتب : مصراوي

08:25 ص 08/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إنهيار منزلين بمنطقة الحواتم بالفيوم
  • عرض 7 صورة
    إنهيار منزلين بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم
  • عرض 7 صورة
    إنهيار منزلين بمنطقة الحواتم بالفيوم 22
  • عرض 7 صورة
    إنهيار منزلين بمنطقة الحواتم بالفيوم 5
  • عرض 7 صورة
    إنهيار منزلين بمنطقة الحواتم بالفيوم 6
  • عرض 7 صورة
    إنهيار منزلين بمنطقة الحواتم بالفيوم 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الفيوم - حسين فتحي:

حالة من الرعب والفزع سيطرت فجر اليوم الأربعاء على سكان منطقة "الحواتم" التابعة لمدينة الفيوم، بسبب انهيار عقارين بشكل مفاجئ.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانهيار عقارين سكنيين بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة الفيوم 'ثان" إلى موقع الحادث، إذ تم فرض كردون أمني حول العقارين المنهارين والمباني المجاورة لضمان سلامة المارة والمواطنين.

تحريات مباحث قسم شرطة الفيوم "ثان" كشفت أن أحد المنازل المنهارة كانت تقيم به أسرة كبيرة وعندما شعروا بوجود خلل بحوائط المنزل غادروا المكان إلى منازل بعد أقاربهم وبعدها انهار المنزل وهو ما أثر على منزل قديم بجوار، مما تسبب فى انهيارهما معا.

وكشفت المعاينة الفنية التى أجراها مهندسي مجلس مدينة الفيوم، أن المنزلين المنهارين "قديمان" ومبنيان بشكل عشوائي منذ عشرات السنين، وأنهما كانا خاليان من السكان وقت الانهيار، وهو ما تسبب في عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

ووجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالدفع بالمعدات اللازمة لرفع الأنقاض، كما جرى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة والتأكد من عدم تأثر سلامتها الإنشائية جراء الانهيار.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة بندر الفيوم لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيار عقارين الفيوم انهيار عقارين في منطقة الحوامدية أمن الفيوم النيابة العامة محافظ الفيوم

إعلان

إعلان

