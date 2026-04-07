أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة عدد من المحاور المرورية، والوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتحسين كفاءة الحركة داخل المدن.

تفقد شارع نزلة عبداللاه ومحيط كوبري أسيوط العلوي

وشملت الجولة تفقد شارع نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، والمنطقة المحيطة بنفق مدخل كوبري أسيوط العلوي، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية المرورية الداخلية وتحقيق سيولة مرورية، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشاركة القيادات التنفيذية في الجولة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، ونوابه، ويسري سند، مدير عام المواقف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مقترحات للحد من الحوادث المرورية

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول المقترحات المطروحة، والتي تضمنت تنفيذ مطب صناعي للحد من الحوادث الناتجة عن تداخل حركة السيارات من وإلى مدخل نفق كوبري أسيوط العلوي، خاصة في ظل الكثافات المرورية اليومية بالمنطقة.

حلول فنية لتحقيق السيولة والأمان

كما ناقش عددًا من الحلول الفنية، من بينها إنشاء دوران مروري وفق الاشتراطات الهندسية لتحقيق انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات، إلى جانب دراسة تعلية السور المواجه لمركز التشييد والبناء وتوسعة الطريق، بما يسهم في تنظيم الحركة وتعزيز عوامل السلامة.

توجيهات بالتنفيذ السريع والتنسيق الكامل

وأكد محافظ أسيوط أهمية التعامل الفوري مع المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة، وتطبيق حلول مرنة تتناسب مع طبيعة كل موقع، مع التشديد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

استمرار تطوير الطرق لتحسين جودة الحياة

وأشار إلى استمرار جهود المحافظة في تطوير الطرق والمحاور الحيوية بما يتواكب مع متطلبات التنمية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة أساسية لرصد المشكلات واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.