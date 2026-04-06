لقي شاب من قرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم أليم أثناء تواجده على الطريق لفحص إطار سيارة، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى توقف الشاب "محمود ربيع مولد الطرش"، والذي يعمل بأحد مخازن الأدوية بمدينة شبين الكوم، لمساعدة سائق في فحص إطار سيارة تعرض لعطل مفاجئ.

وأثناء تواجده بجوار السيارة على الطريق، مرت سيارة مسرعة صدمته بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

نقل الجثمان

نُقل جثمان الشاب إلى مستشفى بنها الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، لحين الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه.

حالة حزن بالقرية

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية أبوسنيطة، الذين نعوا الشاب، مؤكدين أنه كان مثالًا للشاب المكافح الساعي على لقمة عيشه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.