أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط عن نجاح مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع خط نجدة الطفل في إيقاف زواج فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا، في قرية بني إبراهيم بمركز أبنوب.

بلاغ عاجل وتحرك فوري

أوضحت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس، أن التدخل جاء فور تلقي بلاغ يوم الجمعة الموافق 3 أبريل، من مسؤول مشروع «نورة» بمحافظة أسيوط، بشأن محاولة زواج الفتاة بالمخالفة للقانون.

تنسيق مؤسسي لحماية الفتاة

وأضافت "كدواني" أن مكتب شكاوى المرأة تواصل على الفور مع محامي الفرع، تنفيذًا لتوجيهاتها، بالتنسيق مع خط نجدة الطفل بأسيوط، كما جرى الاتصال بمسؤولي وحدة مناهضة العنف بمديرية أمن أسيوط لضمان حماية الفتاة.

تدخل جهات إنفاذ القانون واستكمال الإجراءات

وأشارت الدكتورة مروة كدواني إلى أن الجهات المعنية تحركت سريعًا، حيث باشرت لجنة الحماية دورها وتم إيقاف إجراءات الزواج، بالتوازي مع تدخل النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن حماية الطفلة وتطبيق القانون.