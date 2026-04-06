نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو طريف لعروسين تعرضا للسقوط في حفل زفافهما.

تعليق تامر حسني على الفيديو

وعلق تامر حسني على الفيديو قائلا: "معلش يا صاحبي أنا وقعت زيك الوقعة دي في أصل المشهد في فيلم عمر وسلمى 1، هعرضهولك حالاً، يارب ما يكونش حصلكم حاجة".

وتابع: "فـ تحذير لأي عريس اتأكد من الأرض اللي هتعمل عليها الحركة دي، عشان مهما كنت الشحات مبروك أو بيج رامي، لو الأرض مندية.. إنت كده خدت أحلى هضر وعليها بوسة".

كما نشر تامر حسني في آخر المقطع، لحظة سقوطه والفنانة مي عز الدين في كواليس مشهد حفل زفافهما بفيلم "عمر وسلمى".

أبطال فيلم عمر وسلمى

فيلم "عمر وسلمى" عرض عام 2007، بطولة: تامر حسني، مي عز الدين، مروة عبدالمنعم، عزت أبو عوف، ميس حمدان، رامي وحيد، مصطفى هريدي، ومن إخراج أكرم فريد.

