أصدرت الشركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس" تنويهًا هامًا لسكان غرب الإسكندرية حول احتمال انبعاث رائحة غاز في محيط محطة تخفيض الضغط أمام منطقة الموقف الجديد، بدءًا من منتصف ليل الثلاثاء 7 أبريل، نتيجة إجراءات فنية روتينية.

ملء مادة الرائحة بمحطة الموقف الجديد

وأوضحت محافظة الإسكندرية في بيان رسمي أن أعمال ملء مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي ستبدأ الساعة 12 منتصف الليل بالخزان الرئيسي للمحطة، ما قد يشعر سكان المناطق المحيطة بانبعاث الرائحة بشكل مؤقت.

رسالة طمأنة وأرقام الطوارئ

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء دوري وطبيعي، وأن انبعاث الرائحة لا يمثل أي خطر على المواطنين، وتتم كافة الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

كما حثت الشركة الأهالي على عدم الانزعاج أو القلق عند استشعار الرائحة، وأوضحت أن الخط الساخن رقم 19990 متاح على مدار الساعة لتلقي أي استفسارات أو توضيحات.