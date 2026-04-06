قال الدكتور طارق فرانسيس، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، إن عددا من السيدات اقتحمن "شيلتر" الكلاب الضالة بالمدينة واعتدين بأسلوب سافر على الدكاترة أثناء إجراء العمليات، وأجبرن سائق عربية محملة بالكلاب على تغيير مسارها.

وقال فرانسيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن بورسعيد سبقت المحافظات الأخرى في إنشاء شيلتر مجهز بأحدث الإمكانيات، يضم غرف عمليات وأماكن للإفاقة والرعاية والتشافي للكلاب بعد العمليات.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المحافظة تطبق خطة "السعار 2030" عبر أربعة محاور: القبض على الكلاب، تحصينها ضد السعار، تعقيمها، ثم إعادة تأهيلها وإطلاقها مرة أخرى إلى الشوارع وفقا للقانون 29 لسنة 2023.

وأشار إلى أن الجمعيات المهتمة برعاية الحيوان تواصلت معهم قبل 10 أيام وعرضت المساعدة في الأكل والنظافة، لكنهم فوجئوا باقتحام المنشأة وتصوير فيديوهات تزعم سوء المعاملة وعدم النظافة، رغم توفير أكل يكفي لمدة شهر.

وشدد الدكتور طارق فرانسيس على أن الشيلتر جديد ومجهز بالكامل، وأن المحافظ وفر كل الإمكانيات، معتبرا أن اقتحام مصلحة حكومية عمل غير مقبول وليس له أي مبرر، مؤكدا أن شعار بورسعيد هو "الإنسان والرفق بالحيوان".