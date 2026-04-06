"تفحمت بالكامل".. حريق يلتهم سيارة ملاكي بكورنيش الإسكندرية (صور وفيديو)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:53 م 06/04/2026
    تفحم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية ٢
    حريق يلتهم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية ١
    حريق يلتهم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية ٢
    تفحم سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في سيارة ملاكي أثناء سيرها على كورنيش الإسكندرية بمنطقة سابا باشا، مساء اليوم الإثنين، ما أدى إلى تفحمها بالكامل، دون تسجيل أي إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي بطريق الكورنيش، نطاق قسم شرطة الرمل أول بحي شرق.

تدخل المارة والحماية المدنية

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء وإدارة المرور، فورًا إلى موقع البلاغ.

وأظهر الفحص أن النيران اندلعت في السيارة أثناء سيرها، وتدخل عدد من المواطنين باستخدام طفايات الحريق الخاصة بسياراتهم لمحاولة السيطرة على الحريق لحين وصول الحماية المدنية.

السيطرة على الحريق وإعادة الحركة المرورية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، فيما أعادت إدارة المرور تسيير الحركة المرورية بطريق الكورنيش إلى طبيعتها دون أي عرقلة كبيرة.

الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
اقتصاد

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
شئون عربية و دولية

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-4: تحذير لهذا البرج.. حب وأموال لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-4: تحذير لهذا البرج.. حب وأموال لهؤلاء
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
رياضة محلية

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق