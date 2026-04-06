5 وفيات من أسرة واحدة.. تشييع مهيب لضحايا حادث صحراوي سوهاج (فيديو وصور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب في سيارة ملاكي أثناء سيرها على كورنيش الإسكندرية بمنطقة سابا باشا، مساء اليوم الإثنين، ما أدى إلى تفحمها بالكامل، دون تسجيل أي إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي بطريق الكورنيش، نطاق قسم شرطة الرمل أول بحي شرق.

تدخل المارة والحماية المدنية

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات الإطفاء وإدارة المرور، فورًا إلى موقع البلاغ.

وأظهر الفحص أن النيران اندلعت في السيارة أثناء سيرها، وتدخل عدد من المواطنين باستخدام طفايات الحريق الخاصة بسياراتهم لمحاولة السيطرة على الحريق لحين وصول الحماية المدنية.

السيطرة على الحريق وإعادة الحركة المرورية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، فيما أعادت إدارة المرور تسيير الحركة المرورية بطريق الكورنيش إلى طبيعتها دون أي عرقلة كبيرة.

الإجراءات القانونية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.