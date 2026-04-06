كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العواقب التي ستواجهها إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة يستغرق أربع ساعات فقط.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها خطة، بفضل قوة الجيش الأمريكي، لتدمير كل جسر في إيران بحلول منتصف ليل غد.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن محطات توليد الطاقة في إيران "ستحترق وتنفجر ولن تُستخدم مرة أخرى".