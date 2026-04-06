إعلان

ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة سيستغرق أربع ساعات

كتب : مصراوي

10:15 م 06/04/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العواقب التي ستواجهها إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة يستغرق أربع ساعات فقط.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لديها خطة، بفضل قوة الجيش الأمريكي، لتدمير كل جسر في إيران بحلول منتصف ليل غد.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن محطات توليد الطاقة في إيران "ستحترق وتنفجر ولن تُستخدم مرة أخرى".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران وأمريكا البيت الأبيض حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
حكايات الناس

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
شئون عربية و دولية

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
