قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى مستأنف، بالسجن المؤبد على المتهم محمد إ.م.م، وذلك بعد أن كان قد صدر ضده حكم سابق بالإعدام، عقب ورود رأي مفتي الجمهورية حول الواقعة.

خلفية الواقعة

تعود أحداث القضية إلى اتهام المتهم بقتل عربي ص.ك.م، صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، نتيجة خلافات تجارية حول أسعار البيع.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة أن الواقعة وقعت يوم 25 فبراير 2025، حيث عقد المتهم العزم على قتل المجني عليه بعد خلافات سابقة بينهما بسبب التنافس التجاري.

مشاجرة تنتهي بجريمة قتل

أوضح أمر الإحالة أن المتهم توجه إلى محل المجني عليه وافتعل معه مشاجرة، قبل أن يطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش غير مرخص استقر في رأسه، ما أدى إلى وفاته في الحال، ثم فر هاربًا.

حيازة سلاح بدون ترخيص

كما تبين أن المتهم كان بحوزته سلاح ناري غير مشحون وذخائر دون ترخيص قانوني، مما زاد من خطورة الواقعة.

أقوال الشهود

استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، الذين أكدوا وجود خلافات سابقة بين الطرفين، وقيام المتهم بتهديد المجني عليه قبل الواقعة بأيام، بسبب تمسك الأخير ببيع الدواجن بالسعر الرسمي.

تعديل الحكم

صدر الحكم بالسجن المؤبد بعد إعادة نظر القضية واستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة المؤبد، استنادًا إلى رأي مفتي الجمهورية واستكمال الإجراءات القانونية.