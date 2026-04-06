لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها مصرعها، مساء اليوم الإثنين، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها غير الآمن لأحد مزلقانات مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تحرك الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الواقعة. وتبين من المعاينة وفاة السيدة متأثرة بجروح ونزيف متعدد في الجسم.

نقل الجثة والإجراءات القانونية

جرى نقل أشلاء الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وحُرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.