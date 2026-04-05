شهدت قرية عرب العطيات البحرية بمركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، حادثة عقر ذئب لشخصين أثناء مرورهما بالقرب من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى إصابتهما بجروح غائرة.

نقل المصابين وتلقي الإسعافات

استقبل مستشفى دار السلام المركزي كلًا من محمود ع، 49 عامًا، مصابًا بعقر غائر في الساعد الأيسر، ومرادة م، 44 عامًا، مصابة بعقر غائر في الساعدين الأيمن والأيسر، عقب الهجوم المفاجئ.

إسعافات أولية وتحويل للبلينا

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بما في ذلك المصل الطبي والغيار على الجروح، قبل تحويلهما إلى مستشفى البلينا المركزي لاستكمال العلاج وضمان تلقيهما الرعاية اللازمة.

متابعة التحقيقات

كثفت الجهات المعنية جهودها لمتابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالحادث، بينما تتولى النيابة العامة التحقيقات للتأكد من ظروف وقوع الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.