

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني واشتعال النيران بها، على طريق الصيرفي، باتجاه مدينة رشيد الجديدة، بمحافظة البحيرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير ووجود مصابين، ونشوب حريق بسيارة ملاكي، على الطريق المشار إليه.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع تأمين حركة المرور.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، إذ تبين إصابة كلا من: "محمد وجدي شعبان"، 27 عاما، مقيم برشيد، بكسر في كاحل القدم اليمنى، و"أحمد محمد رشاد"، 15 عاما، مقيم برشيد، باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.