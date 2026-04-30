سلّم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عربة طعام متنقلة لشابين من خريجي مؤسسة البنين ببنها، وذلك ضمن مبادرات المحافظة الهادفة إلى توفير فرص عمل حقيقية، ومساندتهم في إقامة مشروعات صغيرة تضمن لهم مصدر دخل مستقر.

استكمال منظومة الرعاية الاجتماعية

ويأتي هذا الدعم استكمالًا لما سبق تقديمه للشابين، حيث تم في وقت سابق توفير سكن لهما، ويقيمان به منذ فترة ضمن منظومة الرعاية والدعم الاجتماعي التي توفرها المحافظة للفئات الأولى بالرعاية.

تجهيز كامل للعربة وبدء التشغيل

كما تم تجهيز عربة الطعام بكافة الخامات والأجهزة والمستلزمات اللازمة للتشغيل الكامل، بما يضمن بدء النشاط بشكل فوري وتحقيق أقصى استفادة من المشروع منذ انطلاقه.

حضور قيادات تنفيذية ومجتمعية

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وممثلي مؤسسة السالم الخيرية، ومدير مكتب التواصل الاجتماعي بديوان عام محافظة القليوبية.

تمكين الفئات الأولى بالرعاية

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أبناء المؤسسات الإيوائية، خاصة الشباب، من خلال مشروعات تنموية تتيح لهم فرص عمل حقيقية، وتسهم في دمجهم بالمجتمع وتحقيق الاستقلال المادي.

دعم توجه الدولة لمكافحة البطالة

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الشباب والحد من البطالة، من خلال توفير أدوات العمل وتشجيع المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة للمستقبل.

سعادة المستفيدين بالمبادرة

وأعرب الشابان عن سعادتهما الكبيرة بالمبادرة، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل نقطة تحول مهمة في حياتهما، وفرصة حقيقية للبدء في مشروع خاص وتحقيق الاستقرار.