أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر تنفيذ حملة شاملة لمكافحة الفئران بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية لموسم 2026، وذلك في إطار الاستعداد لبدء زراعة المحاصيل الصيفية.

مواعيد تنفيذ الحملة

وأوضح المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن إدارة مكافحة القوارض ستبدأ تنفيذ الحملة خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2026 بمناطق شرق النيل، على أن تستكمل أعمالها في مناطق غرب النيل خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026.

استخدام طعوم متخصصة في المكافحة

وأكدت المهندسة مرسيل فخري عطالله، مدير مكافحة القوارض بالمديرية، أن الحملة ستتم باستخدام طعوم "فوسفيد الزنك" و"الراكومين المجهز"، حيث سيتم وضعها داخل الجحور وعلى جانبي الترع والمصارف والجسور، بالإضافة إلى مناطق تجمعات النخيل والأشجار وحول أسوار البساتين.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت مديرية الزراعة المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترة تنفيذ الحملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات المنزلية ومنع اقترابها من أماكن وضع الطعوم، تجنبًا لأي مخاطر تسمم محتملة.

خطة استباقية للموسم الزراعي

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة استباقية تهدف إلى تقليل أضرار القوارض وحماية المحاصيل الزراعية، بما يضمن تحسين الإنتاج الزراعي استعدادًا للموسم الصيفي المقبل.