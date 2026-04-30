الأقصر تطلق حملة موسعة لمكافحة الفئران استعدادًا للموسم الصيفي

كتب : محمد محروس

09:34 م 30/04/2026

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر تنفيذ حملة شاملة لمكافحة الفئران بجميع مراكز ومدن المحافظة، عقب الانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية لموسم 2026، وذلك في إطار الاستعداد لبدء زراعة المحاصيل الصيفية.

مواعيد تنفيذ الحملة

وأوضح المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن إدارة مكافحة القوارض ستبدأ تنفيذ الحملة خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2026 بمناطق شرق النيل، على أن تستكمل أعمالها في مناطق غرب النيل خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026.

استخدام طعوم متخصصة في المكافحة

وأكدت المهندسة مرسيل فخري عطالله، مدير مكافحة القوارض بالمديرية، أن الحملة ستتم باستخدام طعوم "فوسفيد الزنك" و"الراكومين المجهز"، حيث سيتم وضعها داخل الجحور وعلى جانبي الترع والمصارف والجسور، بالإضافة إلى مناطق تجمعات النخيل والأشجار وحول أسوار البساتين.

تحذيرات للمواطنين

وناشدت مديرية الزراعة المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترة تنفيذ الحملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات المنزلية ومنع اقترابها من أماكن وضع الطعوم، تجنبًا لأي مخاطر تسمم محتملة.

خطة استباقية للموسم الزراعي

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة استباقية تهدف إلى تقليل أضرار القوارض وحماية المحاصيل الزراعية، بما يضمن تحسين الإنتاج الزراعي استعدادًا للموسم الصيفي المقبل.

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..
برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا
حمدي المرغني يتلقى عزاء والده أمام منزل العائلة بالسويس (فيديو وصور)
مواعيد القطارات الجديدة على عدد من الخطوط بعد التعديلات الأخيرة

