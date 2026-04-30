طلقات نارية تنهي حياة شقيقين وتصيب ثالث في مشاجرة بجرجا

كتب : عمار عبدالواحد

10:43 م 30/04/2026

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في مشاجرة بالأسلحة النارية اندلعت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بناحية نجوع بندار التابعة لقرية البربا بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفين ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني والسيطرة على الموقف.

مصرع شقيقين وإصابة ثالث

وبالفحص، تبين مصرع كل من "أشرف ع" 51 عامًا سائق، وشقيقه "عبدالعاطي ع" 46 عامًا موظف بمجلس مدينة جرجا، إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد، بينما أُصيب "محمد ر" 24 عامًا بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الكوامل الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

خلافات الجيرة تتحول إلى مأساة

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتطور سريعًا إلى استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط قتيلين ومصاب في مشهد مأساوي هز أهالي المنطقة.

نقل الجثامين والتحقيقات

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان أسبابها.

جهود لضبط المتهمين

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



جريمة تهز الصف..جدة تقتل حفيدها ونجاة أخته بطريقة صادمة والسبب مفاجأة
10 أيام.. غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب القطار السريع
قرار عاجل من الإسكان بشأن استرداد جدّيات الحجز بعدد من المشروعات
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)