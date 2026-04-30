لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في مشاجرة بالأسلحة النارية اندلعت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بناحية نجوع بندار التابعة لقرية البربا بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفين ومصاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني والسيطرة على الموقف.

مصرع شقيقين وإصابة ثالث

وبالفحص، تبين مصرع كل من "أشرف ع" 51 عامًا سائق، وشقيقه "عبدالعاطي ع" 46 عامًا موظف بمجلس مدينة جرجا، إثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسد، بينما أُصيب "محمد ر" 24 عامًا بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى الكوامل الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

خلافات الجيرة تتحول إلى مأساة

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، قبل أن تتطور سريعًا إلى استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط قتيلين ومصاب في مشهد مأساوي هز أهالي المنطقة.

نقل الجثامين والتحقيقات

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان أسبابها.

جهود لضبط المتهمين

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج جهودها لضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.