تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إجراءات تكويد مركبات الإسكوتر الكهربائي بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة تنظيم الحركة المرورية وتحقيق الانضباط داخل الشوارع.

متابعة ميدانية للتنفيذ

تابعت الوحدات المحلية بمراكز قويسنا والسادات وأشمون والباجور أعمال تكويد مركبات الإسكوتر، بالتنسيق مع إدارات المرور، لضمان تطبيق الضوابط المنظمة والحد من العشوائية.

آلية التكويد والترخيص

تشمل الإجراءات تكويد الإسكوتر الكهربائي منخفض القدرة حتى 1500 وات من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، مع تركيب "باركود" خاص بكل مركبة وفقًا لقانون المرور.

أما المركبات التي تتجاوز هذه القدرة، فيجري ترخيصها من خلال إدارات المرور المختصة طبقًا للقواعد القانونية.

تحقيق الانضباط المروري

تستهدف هذه الخطوة تنظيم حركة السير داخل المدن، وتقليل المخالفات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

توجيهات مشددة

شدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة اليومية لإجراءات التكويد، وتسهيل الخطوات أمام المواطنين، مع تكثيف الحملات المرورية لضمان الالتزام الكامل بالقواعد المحددة، بما يحقق مظهرًا حضاريًا لشوارع المحافظة.