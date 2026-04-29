مصرع ميكانيكي شاب بعد طعنه في مشاجرة بالفرافرة

كتب : محمد الباريسي

01:30 ص 29/04/2026

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، داخل مستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في البطن، إثر مشاجرة وقعت بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.

بلاغ أمني بالواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص عقب إصابته بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت في أحد شوارع قرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة.

تفاصيل الإصابة ومحاولات الإنقاذ

تبين من التحريات الأولية أن المتوفى يُدعى "ع. إ. م"، 19 عامًا، ويعمل ميكانيكي سيارات، وأصيب بطعنة سكين تسببت في جرح نافذ بمنطقة البطن ونزيف حاد.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لم يستجب لمحاولات الإسعاف، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

إجراءات قانونية وتحقيقات النيابة

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، كما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات المشاجرة وأسبابها.

