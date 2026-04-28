شهدت محافظة الأقصر، الثلاثاء، سلسلة حوادث مأساوية أسفرت عن مصرع 3 أشخاص في وقائع متفرقة ما بين إطلاق نار وحادث قطار والعثور على جثة مجهولة الهوية، في يوم دموي أثار حالة من الاستنفار الأمني بعدد من المراكز.

تفاصيل الواقعة الأولى

في الواقعة الأولى، لقي رجل في العقد السادس من العمر مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، أثناء جلوسه على مقهى شعبي بمركز الزينية شمال محافظة الأقصر، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين شقيقين بسبب خلافات على الميراث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث إطلاق نار بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبين إصابة المواطن «م.ا.ح» (56 عامًا) بطلق ناري نافذ بالبطن، بالإضافة إلى كسر بالذراع الأيسر، أثناء تواجده على أحد المقاهي، حيث جرى نقله إلى مستشفى الكرنك الدولي في حالة حرجة، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وأوضحت التحريات أن الطلق الناري كان موجهًا خلال مشاجرة بين شقيقين، إلا أن المجني عليه تصادف وجوده في موقع الحادث، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

الواقعة الثانية

وفي واقعة ثانية، شهدت مدينة إسنا العثور على جثة مجهولة الهوية في حالة تحلل متقدمة، أسفل كوبري الحلة بمحيط ترعة أصفون، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وتلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد ببلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري، وتبين وجود جثة لشخص مجهول الهوية في حالة تحلل كامل، ما يشير إلى مرور عدة أيام على الوفاة.

وتم فرض كردون أمني حول الموقع، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، فيما تكثف المباحث جهودها لكشف هوية المتوفى وملابسات الواقعة.

الواقعة الثالثة

وفي حادث ثالث، لقي شاب يعمل محصلًا بشركة مياه الشرب مصرعه، إثر حادث قطار مأساوي بمركز إسنا جنوب الأقصر، أثناء عبوره مزلقانًا غير شرعي بالقرب من محطة الشغب.

وكشفت التحريات أن الضحية يدعى “أنطون صبحي”، ويبلغ من العمر نحو 30 عامًا، حيث صدمه القطار خلال عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، ما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.