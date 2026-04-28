تمكن عامل النوبتجية ومسؤولو الأمن بمدرسة منشأة هديب الإعدادية التابعة لإدارة ناصر التعليمية شمال محافظة بني سويف من ضبط متسلل داخل مبنى المدرسة في ساعة متأخرة من الليل، وبحوزته عدد من المسروقات التي استولى عليها من داخل المدرسة، قبل تسليمه إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى مرور العامل النوبتجي داخل المدرسة في جولة تفقدية ليلية، حيث لاحظ وجود شخص غريب داخل المبنى، وعلى الفور أبلغ مسؤول الأمن، ليتم التنسيق السريع والتعامل مع الموقف، ما أسفر عن ضبط المتسلل والتحفظ على المسروقات.

تكريم رسمي تقديرًا لليقظة

وفي لفتة تقديرية، كرّمت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عددًا من المشاركين في الواقعة، حيث قام الدكتور محمود الفولي، وكيل الوزارة، بتكريم هشام جمال داوود، مسؤول أمن إدارة ناصر التعليمية، و سالم سيد فرج مسؤول الأمن، و فتحي رجب سيد عامل النوبتجية بالمدرسة.



إشادة بالدور الأمني داخل المدارس

وأشاد وكيل الوزارة بيقظة العاملين وسرعة استجابتهم، مؤكدًا أن ما حدث يعكس روح المسؤولية والانتماء، ويبرز الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في تأمين المنشآت التعليمية وحمايتها من أي محاولات تعدٍ، وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم النماذج المشرفة داخل المنظومة التعليمية، وتعزيز ثقافة التقدير والتحفيز، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المدارس.





