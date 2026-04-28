ضبط طن لبن بالشوائب و"الفورمالين" في حملة بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:54 ص 28/04/2026
    مخالفات بمطاعم المنيا
    ألبان فاسدة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على مواصلة الحملات المكثفة بجميع المراكز والأحياء للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومواجهة كافة صور المخالفات.

وأشار كدوانى إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بتنسيق كامل وفق خطة ميدانية واضحة، تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي للإشغالات، وتطبيق القانون على المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ المنيا تقريرًا بشأن جهود الحملات المشتركة التي نفذتها اللجنة العليا للإشغالات برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، على مدار 72 ساعة بمركزي المنيا ومطاي، والتي أسفرت عن نتائج ملموسة في عدة قطاعات.

وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من ضبط ومصادرة 1.150 طن من الألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدخل قرية أبوان التابعة لمركز مطاي، بعد رصد وجود شوائب وحشرات ببعض الكميات، بالإضافة إلى احتواء جزء منها على مادة “الفورمالين” المحظور استخدامها.

كما تم التخلص الآمن من 150 لتر زيت طعام مستخدم، وضبط 270 كجم من المواد الغذائية التالفة، و10 عبوات مكسبات طعم مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، والتحفظ على كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة بنطاق حي شمال مدينة المنيا.

وفي إطار جهود إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية، أسفرت الحملات عن تحرير 50 محضر إشغال وتعدٍ على الطريق العام، منها 30 بمدينة المنيا و20 بمركز مطاي، كما تم رصد 34 منشأة تعمل دون ترخيص، مع غلق وتشميع أحد المحال المخالفة بحي شمال المدينة، وإنذار باقي المخالفين بسرعة توفيق أوضاعهم.

