أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، انتظام أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، مشيرًا إلى أن صوامع وشون المحافظة استقبلت حتى الآن 41 ألفًا و892 طنًا و615 كيلوجرامًا، منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.

وأكد المحافظ أن جميع مواقع الاستلام تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من المزارعين، في إطار خطة الدولة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

لجان فنية لضمان جودة المحصول

وأوضح محافظ سوهاج أن عمليات الاستلام تتم تحت إشراف لجان فنية متخصصة، تتولى فحص وفرز الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى أن أعمال الفرز أسفرت عن رفض 928 طنًا من الأقماح لعدم مطابقتها للمعايير المحددة، مؤكدًا أن المحافظة لا تتهاون في الحفاظ على جودة هذا المحصول الاستراتيجي.

صرف المستحقات فورًا للمزارعين

وشدد اللواء طارق راشد على الالتزام بصرف المستحقات المالية للموردين بشكل فوري، بواقع 2500 جنيه للإردب، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة معدلات التوريد.

كما وجه بتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين خلال عمليات النقل والتسليم، بما يضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها.

تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا بالمحافظة

وتستهدف محافظة سوهاج خلال الموسم الحالي حصاد نحو 199 ألف فدان من القمح، حيث جرى تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا متنوعًا بين صوامع وشون ومراكز تجميع، لاستيعاب الكميات المستهدفة.

متابعة مستمرة على مدار الساعة

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع أعمال التوريد على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان انتظام العمل وتحقيق المستهدفات القومية، بما يسهم في تأمين احتياجات الدولة من محصول القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.