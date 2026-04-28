إعلان

رئيس الموساد: حصلنا على معلومات استخباراتية من قلب إيران وحزب الله

كتب : وكالات

01:28 م 28/04/2026

ديفيد بارنيا رئيس جهاز الموساد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا، إن العمليات التي حازت على أوسمة رئيس الأركان هذا العام، مكّنتنا من اختراق الحدود في لبنان وإيران.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات بارنيا جاءت خلال حفل أقيم أمس في مقر الموساد، لمنح أوسمة رئيس الأركان لعام 2025.

وقال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية: "لقد حصلنا على معلومات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية من صميم أسرار العدو، وقد أظهرنا قدرات عملياتية جديدة ورائدة في الدول المستهدفة".

وأضاف بارنيا: "إننا ملتزمون بأن نظل يقظين دائما، لن نكتفي بما حققناه، وعندما نرى تهديدا، سنتحرك بكامل قوتنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الموساد ديفيد بارنيا اختراق إيران ولبنان الموساد الإسرائيلي إسرائيل وإيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

