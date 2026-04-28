أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارع المحطة بحي غرب سوهاج، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وإزالة أية معوقات تواجه التنفيذ.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد كمال سليمان نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، إلى جانب ممثلي وحدة التنسيق الحضاري بالمحافظة.

تطوير الأكشاك وتوحيد الهوية البصرية

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد أعمال تطوير الأكشاك الواقعة أعلى نفق السكة الحديد، مؤكدًا أن مشروع تطوير شارع المحطة يمثل أحد أهم المشروعات الحيوية بوسط مدينة سوهاج.

ووجه المحافظ بضرورة توحيد الهوية البصرية للأكشاك والمحلات التجارية، بما يتماشى مع النسق الحضاري والجمالي الذي تسعى المحافظة إلى تحقيقه في مختلف المناطق الحيوية.

تطوير شامل لسور السكة الحديد ومدخل المحطة

ومن جانبها، أوضحت المهندسة هبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، نسقت مع هيئة السكة الحديد لتنفيذ أعمال تطوير سور السكة الحديد بالكامل، ودهانه، وإضافة رسومات فنية وزيتية تعكس الهوية البصرية للمحافظة.

وأضافت أن الأعمال تشمل كذلك تجديد مدخل محطة السكك الحديدية، وتطوير الأكشاك التابعة للهيئة بشكل حضاري، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تطوير 65 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى 16 كشكًا بتصميم موحد على امتداد شارع المحطة.

تنظيم الإعلانات واستغلال ميدان العروبة

كما تفقد المحافظ شارع المحطة حتى ميدان العروبة، حيث وجه لجنة الإعلانات بالمحافظة بضرورة تنظيم وتنسيق اللوحات الإعلانية بما يتناسب مع الهوية البصرية الجديدة للمنطقة.

ووجه أيضًا بسرعة طرح ساحة انتظار السيارات بميدان العروبة لاستغلال المساحات غير المستغلة، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للصالح العام.

الالتزام بالجودة والجدول الزمني

وأكد محافظ سوهاج، في ختام جولته، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من جميع الأعمال، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على إظهار شارع المحطة بالمظهر الحضاري اللائق، بما يليق بأهالي محافظة سوهاج ويعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والمناطق الحيوية.