حملة موسعة لتأهيل طرق أودية سانت كاترين بعد جفاف مياه السيول (صور)

كتب : رضا السيد

04:00 ص 28/04/2026
    إزالة التراكمات
    المعدات الثقيلة
    حملة لإزالة التراكمات

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة لإزالة تراكمات الصخور والإطماءات التي خلفتها السيول التي تعرضت لها المدينة خلال الفترة الماضية.

تمهيد وإعادة فتح طريق وادي الإسباعية

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى إطلاق الحملة عقب جفاف مياه السيول بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه تم تمهيد وإصلاح طريق وادي الإسباعية وفتحه أمام حركة المرور للمواطنين والوفود السياحية، خاصة محبي السياحة البيئية والتجول داخل الوديان.

مشاركة مجتمعية ومعدات ثقيلة

وأكد رئيس المدينة أنه سيتم استمرار حملات إزالة التراكمات من جميع الطرق، بالتعاون مع مشايخ قبيلة الجبالي، وباستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

ردم الحفر وتطهير الطرق

وأوضح أنه تم ردم الحفر على طرق المدينة وتطهير طريق الكويز، إلى جانب تمهيد طريق منطقة الإسباعية، لافتًا إلى أن المعدات ستتجه خلال اليوم إلى منطقة الشيخ عواد لتمهيد الطريق وردم الحفر التي خلفتها السيول.

