خطوات لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء.. احذر هذا الخطأ الشائع

كتب : محمد صلاح

09:00 ص 28/04/2026

خطوات تنظيف التكييف

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف، يبحث المواطنون عن طرق فعالة للحفاظ على كفاءة الأجهزة وتقليل استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع الفواتير.

ويؤكد خبراء الطاقة أن الصيانة الدورية وتنظيف التكييف من أهم العوامل التي تساعد على تحسين الأداء وخفض الاستهلاك، حيث يؤدي إهمال التنظيف إلى زيادة الأحمال على الجهاز، وبالتالي استهلاك كهرباء أعلى.

وفي هذا السياق، يقدم “مصراوي” 4 خطوات بسيطة لتنظيف التكييف وتقليل استهلاك الكهرباء:-

1- تنظيف الفلاتر بانتظام:-

يُنصح بفك الفلاتر الداخلية وغسلها بالماء بشكل دوري، لأن تراكم الأتربة يقلل من كفاءة التبريد ويجبر الجهاز على العمل لفترات أطول، ما يزيد من استهلاك الكهرباء.

2- تنظيف الوحدة الخارجية:-

التأكد من نظافة الوحدة الخارجية (الكومبروسر) وإزالة الأتربة والعوائق المحيطة بها، لأن انسدادها يؤثر سلبًا على كفاءة التبريد ويرفع الاستهلاك.

3- فحص فتحات التهوية:-

عدم وجود عوائق أمام فتحات خروج الهواء داخل الغرفة، مثل الستائر أو الأثاث، لضمان توزيع الهواء البارد بشكل متساوٍ.

4- ضبط درجة الحرارة المناسبة:-

ضبط التكييف على درجة حرارة بين 24 و26 درجة مئوية يحقق أفضل توازن بين الراحة وتقليل استهلاك الكهرباء.

ويحذر الخبراء من غسل التكييف بالمياه مباشرة دون فصل التيار الكهربائي، لما قد يسببه ذلك من تلف في المكونات الداخلية أو التعرض لمخاطر الصعق الكهربائي.

