سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

01:29 م 28/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 65 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم بنحو 65 جنيهًا، متأثرًا بتراجع المعدن الأصفر في البورصات العالمية بنسبة 1.48%، ليسجل نحو 4612 جنيهًا للأونصة.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط السوق المصري بالأسعار العالمية، باعتباره سوقًا مفتوحًا يتأثر بشكل مباشر بحركة مؤشرات بورصات المعادن الدولية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4613 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5931 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6920 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7908 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 55360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 245938 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 395400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.48% إلى نحو 4612 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

