وسط ترقب لحضور خطيبها.. اليوم نظر محاكمة المتهمة بقتل "عروس بورسعيد" (صور)

كتب : طارق الرفاعي

08:00 ص 28/04/2026
    المتهمة بقتل عروس بورسعيد
    المتهمة بقتل عروس بورسعيد
    محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد
    المتهمة بقتل عروس بورسعيد
    والد عروس بورسعيد
    جلسة المحلكمة
    الطبيب الشرعي

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ“عروس بورسعيد”، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الجلسة، خاصة بشأن سماع أقوال خطيب المجني عليها وشاهدة في القضية.

إلزام بإحضار الشهود

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، مع إلزام قسم شرطة الجنوب بإحضار خطيب المجني عليها “محمود” وإحدى قريبات الأسرة “شهد”، بعد تغيبهما عن الجلسة السابقة رغم صدور قرار باستدعائهما.

قرارات سابقة للمحكمة

يُشار إلى أن هيئة المحكمة كانت قد قررت في جلسة سابقة عقدت يوم 30 مارس 2026 استدعاء عدد من الشهود، من بينهم خطيب المجني عليها و“شهد”، لسماع شهادتهما حول تفاصيل الواقعة، إلا أنهما لم يحضرا الجلسة الماضية.

شهادات مهمة استمعت لها المحكمة

واستمعت المحكمة خلال الجلسة السابقة إلى أقوال والدي المجني عليها، إلى جانب الطبيب الشرعي والضابط مجري التحريات، ضمن إجراءات نظر القضية واستكمال التحقيقات.

