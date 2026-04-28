تعويم معدية أشمنت بعد شحوطها في نيل بني سويف -صور

لليوم السادس على التوالي، يواصل نحو 3 آلاف عامل بشركة أمون للأدوية اعتصامهم المفتوح منذ الخميس الماضي، مطالبين برحيل الرئيس التنفيذي للشركة محمد حشمت، عن منصبه، وزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية ودمجهم في الشركة بعقود مباشرة مفتوحة ورفع بدل الورديات.

وقال أحد المعتصمين لـ "مصراوي" إن الاعتصام شهد صباح اليوم الثلاثاء، انضمام موظفين من إدارات الشركة كالحسابات والتوزيع والعمليات وغيرها، لأول مرة منذ بدء الاعتصام.

وأضاف إن عدد المعتصمين يتزايد يومًا بعد آخر، خاصة بعد انضمام الصيادلة أمس الاثنين.

وردد العمال صباح اليوم هتافات ضد الرئيس التنفيذي، بينما رفع بعضهم لافتات عليها "ارحل يا حشمت" و"Get Out Heshmat".

وقال عامل ثان لـ"مصراوي" أن مندوبة عن وزارة الصحة، زارت الشركة اليوم لتفقد الماكينات والتأكد من توقفها عن العمل ودخول العمال في اعتصام مفتوح.

وأكد العاملان أن الإدارة لم تتواصل مع المعتصمين، اليوم، رغم تفاقم الأزمة بين جميع العاملين بالشركة.

لماذا الرئيس التنفيذي؟

"نشّف علينا الدنيا"، بهذه العبارة عبّر أحد العمال المعتصمين لـ"مصراوي" عن استيائه من السياسات الإدارية للرئيس التنفيذي لشركة أمون للأدوية.

وأضاف أنه ألغي جميع امتيازات العمال "البسيطة"، بينما قصر الامتيازات الضخمة على الإدارة العليا فقط، كالسيارات الخاصة بسائقيها والسفر إلى الخارج والرواتب العالية والبدلات، حسب قوله.

وأشار إلى أن الوجبة الساخنة الخاصة بالعمال المنصوص عليها في عقد العمل أصبحت عبارة عن "كيس شيبسي ورغيف حاف وعلبة عصير".

كان الدكتور محمد حشمت، انضم إلى "أمون للأدوية" خلال 2020 في منصب نائب الرئيس للعمليات التقنية، وعُين في سبتمبر 2024 رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وحسب بيانات غير رسمية، حققت شركة أمون للأدوية مبيعات بنحو 9.8 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2025 إلى فبراير 2026.

حق الرد

وسعى "مصراوي" للتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة أمون للأدوية الدكتور محمد حشمت، واعتذر عن الحديث لإجرائه اجتماعًا، وتم التواصل معه مرة أخرى بعد انتهاء الاجتماع وأحالنا إلى أحد ممثليه.

وتم التواصل مع ممثله على مدار أمس الإثنين أكثر من مرة، إلا أن الرد الدائم "أنا مشغول في ميتنج".

وتواصل مسئول العلاقات العامة في "أمون للأدوية" صباح اليوم مع "مصراوي" ووعد بالرد على ما نُشر أمس الإثنين، ولكننا لم نتلقَ ردًا حتى الآن، وللشركة وإدارتها حق الرد.