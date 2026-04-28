إعلان

موعد ذروة الحرارة.. الأرصاد تعلن التفاصيل وتحذر من الشبورة

كتب : محمد نصار

01:25 م 28/04/2026

طقس حار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يومي الجمعة والسبت المقبلين على أغلب أنحاء الجمهورية.

توقعات طقس الأيام المقبلة

أوضحت منار غانم، في تصريحات لمصراوي، أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على معظم المناطق، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 29 و30 درجة مئوية، مع ارتفاع أكبر كلما اتجهنا جنوبًا، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومائلًا للبرودة ليلًا.

وأضافت أن الساعات المبكرة من الصباح ستشهد تكوّن شبورة مائية كثيفة، خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الشبورة تبدأ من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، ثم تتلاشى تدريجيًا مع سطوع الشمس.

وأشارت إلى وجود نشاط نسبي للرياح خلال الفترة المقبلة، ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

أكدت منار غانم، أن ذروة الارتفاع ستكون يوم الجمعة، حيث تتجاوز درجة الحرارة العظمى في القاهرة 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، متأثرة بكتل هوائية دافئة.

ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات الشبورة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

حالة الطقس درجات الحرارة ذروة الحرارة الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

