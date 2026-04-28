قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس بورسعيد"، إلى اليوم الثاني من دور انعقاد مايو.

سبب التأجيل

وجاء قرار المحكمة للاطلاع على الفلاشة المدمجة المقدمة من محامي الحق المدني عن أسرة المجني عليها، إلى جانب الاستماع إلى باقي شهود إثبات الواقعة.

استدعاء الشهود

وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة الأمس تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، مع استدعاء "محمود" خطيب المجني عليها و"شهد" إحدى أقاربه للمرة الثانية، بعد تغيبهما عن الحضور رغم صدور قرار سابق باستدعائهما.

شهادات سابقة

واستمعت المحكمة خلال جلسة الأمس إلى أقوال والد ووالدة المجني عليها، والطبيب الشرعي، إلى جانب الضابط مجري التحريات، ضمن إجراءات استكمال نظر القضية.

تفاصيل الواقعة

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2026، حين عُثر على المجني عليها، البالغة من العمر 16 عامًا، جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها أثناء تواجدها مع أسرتها لتناول الإفطار، وأقرت زوجة شقيق خطيب المجني عليها، خلال التحقيقات، بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا حول شقة تطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.