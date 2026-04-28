الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

إعلان

سيناريو فوز الأهلي بالدوري المصري

كتب : محمد خيري

12:30 م 28/04/2026 تعديل في 01:20 م

فريق الأهلي

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، لتدخل مرحلة الحسم وسط حسابات معقدة، خاصة بالنسبة لـ النادي الأهلي، بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث، خلف بيراميدز صاحب الـ47 نقطة، فيما يواصل نادي الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، قبل الجولات الحاسمة من مرحلة التتويج.

حسابات الجولات المتبقية

يدخل ثلاثي القمة المرحلة الأخيرة بعدد محدود من المباريات، ما يزيد من صعوبة التعويض:

الزمالك (50 نقطة): الأهلي – سموحة – سيراميكا كليوباترا

بيراميدز (47 نقطة): إنبي – سيراميكا كليوباترا – سموحة

الأهلي (44 نقطة): الزمالك – إنبي – المصري

سيناريو تتويج الأهلي

يحتاج الأهلي إلى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث المقبلة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة كحد أقصى.

لكن هذا لا يكفي وحده، إذ يرتبط حسم اللقب بتعثر المنافسين المباشرين:

تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل (خسارة أو تعادل)، لضمان تفوق الأهلي عليه في النقاط وحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

أما المنافسة على اللقب، فتتطلب سيناريو أكثر تعقيدًا، يتمثل في فقدان الزمالك وبيراميدز عددًا كبيرًا من النقاط في الجولات المتبقية، بحيث لا يتخطى أي منهما حاجز 53 نقطة.

وفي حال فقدان الأهلي أي نقاط في مواجهة الزمالك المقبلة، سيبتعد بشكل رسمي، عن المنافسة على التتويج، ويبقى أماله ضعيفة في حسم المركز الثاني، والمشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك، يبقى أمل تتويج الأهلي قائمًا حسابيًا، لكنه مرهون بنتائج الآخرين، ما يجعل حسم اللقب خارج سيطرته المباشرة، ويضعه في انتظار "تعثر مزدوج" للزمالك وبيراميدز.

الأهلي الزمالك الدوري المصري بيراميدز

فيديو قد يعجبك



تسبّبوا في وفاة سيدة وطفلة.. مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار
حوادث وقضايا

تسبّبوا في وفاة سيدة وطفلة.. مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار
بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
نصائح طبية

بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
أخبار مصر

التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
ذهب وألماس.. أفخم إصدار من آيفون 17 برو ماكس
مصراوى TV

ذهب وألماس.. أفخم إصدار من آيفون 17 برو ماكس
ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
رياضة محلية

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر

إعلان

إعلان

مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة