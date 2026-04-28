اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، لتدخل مرحلة الحسم وسط حسابات معقدة، خاصة بالنسبة لـ النادي الأهلي، بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث، خلف بيراميدز صاحب الـ47 نقطة، فيما يواصل نادي الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، قبل الجولات الحاسمة من مرحلة التتويج.

حسابات الجولات المتبقية

يدخل ثلاثي القمة المرحلة الأخيرة بعدد محدود من المباريات، ما يزيد من صعوبة التعويض:

الزمالك (50 نقطة): الأهلي – سموحة – سيراميكا كليوباترا

بيراميدز (47 نقطة): إنبي – سيراميكا كليوباترا – سموحة

الأهلي (44 نقطة): الزمالك – إنبي – المصري

سيناريو تتويج الأهلي

يحتاج الأهلي إلى تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثلاث المقبلة، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة كحد أقصى.

لكن هذا لا يكفي وحده، إذ يرتبط حسم اللقب بتعثر المنافسين المباشرين:

تعثر بيراميدز في مباراتين على الأقل (خسارة أو تعادل)، لضمان تفوق الأهلي عليه في النقاط وحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

أما المنافسة على اللقب، فتتطلب سيناريو أكثر تعقيدًا، يتمثل في فقدان الزمالك وبيراميدز عددًا كبيرًا من النقاط في الجولات المتبقية، بحيث لا يتخطى أي منهما حاجز 53 نقطة.

وفي حال فقدان الأهلي أي نقاط في مواجهة الزمالك المقبلة، سيبتعد بشكل رسمي، عن المنافسة على التتويج، ويبقى أماله ضعيفة في حسم المركز الثاني، والمشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك، يبقى أمل تتويج الأهلي قائمًا حسابيًا، لكنه مرهون بنتائج الآخرين، ما يجعل حسم اللقب خارج سيطرته المباشرة، ويضعه في انتظار "تعثر مزدوج" للزمالك وبيراميدز.