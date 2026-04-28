أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، تلقي 423 طلباً عبر الموقع الإلكتروني، من المتقدمين لشغل وظيفة "نائب رئيس مدينة، ورئيس وحدة محلية قروية" من مختلف قطاعات الجهاز الإداري على مستوى المحافظة، ضمن الرؤية المنهجية والعملية للمحافظة لتعيين قيادات محلية جديدة، بهدف إعداد صف ثاني من القيادات.



كانت المحافظة أعلنت يوم 18 أبريل الجاري، عن مسابقة لتعيين قيادات محلية جديدة "نواب رؤساء مدن، ورؤساء وحدات محلية قروية" من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً، ويجرى حالياً فحص وفرز كافة طلبات المتقدمين، تمهيداً لعقد الاختبارات والمقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط.



وأكد "غنيم" حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة في عصب الإدارة المحلية، من خلال اختيار الكفاءات الشابة والفاعلة وتصعيدهم لمواقع المسئولية، وذلك وفق منهجية علمية لإعداد صف ثاني من الكوادر القيادية، مع إتاحة برامج تدريبية مكثفة، بهدف صقل مهاراتهم الإدارية والميدانية وتأهيلهم لامتلاك أدوات التحول الرقمي والإدارة الحديثة، وهو ما يسهم في تقديم خدمات تليق بطموحات المواطن الفيومي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

