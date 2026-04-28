أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى، عقب تعرض معظم مدنها لرياح شديدة مثيرة للرمال، وإضراب حالة البحر.

طقس حار ونشاط الرياح

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن جنوب سيناء يسودها اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مع وجود نشاط ملحوظ لرياح تتجاوز سرعتها 35 كيلو في الساعة.

رياح مثيرة للرمال

وأكد المركز في بيان اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المدن، بعد التعرض لرياح مثيرة للرمال خاصة على الطرق الدولية كونها تقع في الظهير الصحراوي، من خلال التنسيق مع إدارات المرور بتكثيف الرادرات، ونشر الحملات المرورية للحد من السرعة على الطرق الدولية، وذلك حفاظا على سلامة مرتادي هذه الطرق.

التنسيق مع رؤساء المدن لإزالة التراكمات الرملية

وأشار إلى أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بالمتابعة الدورية، والعمل على إزالة أي تراكمات رميلة تتركها الرياح على الطريق أول بأول.

اضطراب حالة البحر

وأوضح أن حالة البحر بخليجي العقبة والسويس مضطربة وغير مستقرة، نتيجة لنشاط الرياح الشمالية الغربية، والجنوبية الغربية، وارتفاع الأمواج تراوح بين 2,5 حتى 3 أمتار، مشيرا إلى أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، ولم يتلقى المركز أي إخطارات تفيد غلق أي كن منهما.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة، أكد المركز أن نشاط الرياح لم يؤثر عليها، وسود أجواء حارة نهارأ، وبلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 26 والصغرى 18، وفي مدينة رأس سدر العظمى 28 والصغرى 15، والعظمى في طابا 24 والصغرى 15، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 19 والصغرى 9، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة، وبلغت درجة الحرارة العظمى بها 29 والصغرى 21.