كشف الإعلامي محمود سعد، أسباب عدم حديثه مجددًا عن قضية الدكتور الراحل ضياء العوضي، مؤكدًا أنه قال كل ما لديه سابقًا ولا يملك ما يضيفه في هذا الملف الذي لا يزال يثير جدلًا واسعًا.

محمود سعد: لا أملك ما أضيفه بشأن ضياء العوضي

أوضح "سعد" خلال فيديو بث مباشر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سبق وتناول القضية منذ نحو عامين ونصف، عندما استضاف الدكتور ضياء العوضي في حوار مطول، طرح خلاله وجهات النظر المختلفة وترك الحكم للجمهور، مشددًا على أن دوره انتهى عند هذا الحد.

وأضاف الإعلامي قائلًا: "أنا قلت اللي عندي وقتها، وهو قال اللي عنده، والناس سمعت وكونت رأيها.. مش شايف إن عندي حاجة جديدة أضيفها في القصة دي"، لافتًا إلى أن الجدل حول "العوضي" سيظل قائمًا لفترة طويلة، خاصة مع تعدد الآراء بشأن أفكاره وما كان يطرحه.

وأشار إلى أن القضية بطبيعتها خلافية، تتباين فيها وجهات النظر بين مؤيد ومعارض، مؤكدًا رفضه فكرة التمسك برأي واحد وفرضه على الآخرين، قائلاً: إن من حق كل شخص أن يختار ما يقتنع به بعد الاطلاع والاستماع.

خطورة بعض الطروحات المتعلقة بالعلاج

شدد محمود سعد، في سياق متصل، على خطورة بعض الطروحات المتعلقة بالعلاج أو الامتناع عن الأدوية، معتبرًا أن هذه المسائل "في منتهى الخطورة" ولا يجب التعامل معها باستخفاف، نظرًا لما قد يترتب عليها من عواقب جسيمة.

وأوضح "الإعلامي" أن تركيزه الحالي ينصب على قضايا اجتماعية أكثر إلحاحًا، مثل: مشكلات الأسرة والعلاقات بين الأزواج، والتي تنعكس بشكل مباشر على استقرار المجتمع وأداء الأفراد في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا تقل أهمية عن القضايا الاقتصادية.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتأكيد على أهمية حرية الاختيار، داعيًا الجمهور إلى الاستماع لمختلف الآراء وتحليلها قبل تبني أي موقف، بدلًا من البحث عن إجابات جاهزة أو الانسياق وراء رأي واحد دون تفكير.

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها

محمود سعد يكشف عن مفاجأة جديد في رمضان 2026 – فيديو

محمود سعد عن فوز المنتخب: روح الفريق والحماس أهم من النتيجة -(فيديو)