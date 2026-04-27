نظّمت جامعة المنيا لقاءً مفتوحًا مع طلابها من المستفيدين من تدريبات برنامج "مودة"، بهدف تعزيز الوعي الأسري، وتأهيل الشباب لبناء حياة أسرية مستقرة تقوم على أسس علمية واجتماعية سليمة.

حضور رسمي ومشاركة قيادية

جاء اللقاء بحضور الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج “مودة”، والدكتور أحمد عباس، مسؤول تدريب طلاب الجامعات المصرية بالبرنامج.

وأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا.

جامعة المنيا تدعم الوعي الأسري

أكد الدكتور عصام فرحات أن برنامج “مودة” يُعد من أهم المبادرات القومية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تأهيل الشباب المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات اللازمة لتكوين أسرة ناجحة، مشيرًا إلى تنفيذ 238 دورة تدريبية منذ عام 2023 استفاد منها أكثر من 22 ألف طالب وطالبة.

محتوى تدريبي وتأهيل متكامل

وأوضح الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق الأنشطة الطلابية والمنسق الفني للبرنامج، أن الجامعة توسعت في تنفيذ “مودة” لنشر مفاهيم التربية الإيجابية، وتعزيز فهم الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية والشرعية للحياة الأسرية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على بناء أسر مستقرة.

دعم الدولة للأسرة المصرية

وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ البرنامج ضمن جهود الدولة للحفاظ على الأسرة المصرية، من خلال الإرشاد الأسري وخفض معدلات الطلاق، وتقديم خدمات استشارية مجانية للمقبلين على الزواج والمتزوجين.

نقاش مفتوح وتجارب تفاعلية

وشاركت الدكتورة رنده فارس في نقاش مفتوح مع الطلاب، مؤكدة أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر الشابة لضمان استدامة رسائل البرنامج، وتحويلها إلى ممارسات مجتمعية واقعية، مع التركيز على التربية الإيجابية وفهم مراحل نمو الأطفال.

إشادة بدور الجامعة

وأشاد الدكتور مصطفى محمود بدور البرنامج في صقل مهارات طلاب الجامعات، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات داخل الحرم الجامعي لما لها من تأثير مباشر على تكوين الأسرة.

عرض إحصائي وتكريم ختامي

واستعرض الدكتور أحمد عباس حجم انتشار البرنامج، موضحًا وصول عدد المستفيدين إلى أكثر من 565 ألف شاب وفتاة على مستوى الجامعات المصرية، مع إشادة خاصة بدور جامعة المنيا.

واختُتم اللقاء بعرض تجارب الطلاب المشاركين، وتكريم الدكتورة رنده فارس، وتبادل الدروع التذكارية بين قيادات الجامعة والقائمين على البرنامج، تقديرًا لجهودهم في دعم استقرار الأسرة المصرية.