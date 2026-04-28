تنظر محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة نجل لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، وذلك على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وكشفت مصادر أن الواقعة تعود إلى ضبط المتهم، ويدعى حسين، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء قيادته سيارة خلال حملة مرورية ليلية، حيث كان برفقته فتاة.

محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات

وأضافت المصادر أنه بتفتيش السيارة عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تقدر بنحو 3 جرامات، إلى جانب زجاجة مشروبات كحولية.

وأشارت التحريات إلى أن قوة أمنية استوقفت السيارة لفحص التراخيص، وبالتفتيش تم ضبط المواد المخدرة، وتبينت هوية قائدها، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

