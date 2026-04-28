انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الثلاثاء 28-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4656 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 5987 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 6985 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 7982 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 55880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248240 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 4657 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.