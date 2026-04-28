أعلن مجلس مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للمركز، اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة الكهربائية.

مواعيد الانقطاع والمناطق المتأثرة

وأوضح المجلس، نقلًا عن هندسة كهرباء أرمنت، أن فصل التيار يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، لمدة 4 ساعات، ويشمل مناطق: منطقة الـ14 بالكامل، وأرمنت الوابورات، والمراعزة.

مناشدة للمواطنين

وناشد مجلس المدينة المواطنين، خاصة أصحاب المخابز والمنشآت الخدمية، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التيار في المواعيد المحددة.