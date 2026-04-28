تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة في محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل باسوس"، وذلك عقب قرار المحكمة السابق بتأجيل نظر أولى الجلسات إلى 28 أبريل الجاري.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى اتهام عدد من الأشخاص بالتعدي على طفل ووالده باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا.

قرار سابق للمحكمة

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظر القضية، مع استمرار حبس المتهمين، لحين استكمال الإجراءات وسماع المرافعات.

اتهامات النيابة

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالشروع في قتل المجني عليه ونجله، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتسبب في إصابتهما، إلى جانب استعراض القوة والإخلال بالنظام العام.

تحقيقات الواقعة

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات عائلية، حيث جرى تداول مقطع فيديو يُظهر تعدي المتهمين على المجني عليهما. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

