الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر



قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة المحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر، بالحبس 3 أشهر

دفاع خالد منتصر يطالب بتعويض

وفي الجلسة الماضية، طالب دفاع خالد منتصر بتعويض مليون جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله جراء السب والقذف.

نيابة الشؤون الاقتصادية

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية أحالت المحامي نبيه الوحش للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامه بسب وقذف خالد منتصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بداية البلاغ

وكان تقدم دفاع خالد مناصر ببلاغ للنائب العام ضد المحامي نبيه الوحش، يتهمه فيه بتعد إزعاج موكله، بالإضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف وتشهير.

