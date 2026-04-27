الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

كتب : أحمد عادل

07:57 م 27/04/2026 تعديل في 08:00 م

قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمعاقبة المحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر، بالحبس 3 أشهر

وفي الجلسة الماضية، طالب دفاع خالد منتصر بتعويض مليون جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله جراء السب والقذف.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية أحالت المحامي نبيه الوحش للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامه بسب وقذف خالد منتصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان تقدم دفاع خالد مناصر ببلاغ للنائب العام ضد المحامي نبيه الوحش، يتهمه فيه بتعد إزعاج موكله، بالإضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف وتشهير.

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
